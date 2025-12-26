news_header_top
Общество 26 декабря 2025 16:29

Минэкологии РТ назвало причину исчезновения озер в Татарстане

Основная причина исчезновения озёр в Татарстане – антропогенное воздействие. Об этом заявил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

«Озера подпитывают родники. Сейчас вокруг них строятся дома, жильцы которых бурят скважины», – пояснил он.

Шадриков отметил, что 50 лет назад на территории Татарстана насчитывалось около 34 тыс. озер. С тех пор с карты республики исчезло 3134 водных объекта, в основном – из-за антропогенного воздействия.

Важно рациональное использование водных объектов, подчеркнул в связи с этим глава Минэкологии РТ.

