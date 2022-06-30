Минэкологии РТ: Карстовый провал в селе Печищи завалили мусором

Карстовый провал, образовавшийся на месте рудника неподалеку от села Печищи Верхнеуслонского района Татарстана, завалили крупногабаритным мусором. Сначала на этот факт обратили внимание пользователи социальных сетей и авторы Telegram-каналов, а затем подтвердили специалисты-экологи.

Местные жители обнаружили, что в провал свалили разнообразный мусор, включая бетонные плиты и деревянные балки. Выехавшие на место сотрудники Центрального территориального управления Минэкологии РТ зафиксировали факт нарушения.

Теперь по требованию инспекторов администрация Верхнеуслонского района до 4 июля «должна вывезти и утилизировать накопленный крупногабаритный мусор и ограничить доступ транспортных средств к провалу», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В течении нескольких столетий, вплоть до 1980-х годов, на правом берегу Волги около Печищ производилась промышленная добыча извести и известкового камня. В результате горной выработки образовались тоннели протяженностью в несколько десятков километров. В последние десятилетия из-за обрушения штолен здесь происходит проседание грунта, образуются провалы.

С учетом близости Печищинского геологического разреза и популярности этих мест у отдыхающих муниципальные власти не раз старались обеспечить безопасность людей. В том числе они огораживали провалы и устанавливали информационные указатели.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Собакинских Ямах в Татарстане образовался карстовый провал глубиной с трехэтажный дом.