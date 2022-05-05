В Собакинских Ямах в Татарстане образовался карстовый провал глубиной с трехэтажный дом

В Зеленодольском районе РТ на днях образовался большой карстовый провал с трехэтажным дом — его глубина составляет более 10 метров, а площадь — около 200 кв. метров. Причины его возникновения назвал доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых КФУ Айрат Латыпов.

По его словам, в Собакинских Ямах (система карстовых озер) подобные провали случались и ранее, однако в последний раз это было еще в середине 20-го века. Явление имеет исключительно природный характер.

«Основная причина провала состоит в том, что довольно близко к поверхности залегают карстово неустойчивые породы — известняки, доломиты, отложения казанского яруса. Кроме того, что эти породы водорастворимые, так они еще и разбиты системой трещин», — рассказал Латыпов.

По его мнению, из-за перенасыщения влагой накопился критический объем массы грунта, а под землей сформировались полости. Грунтовая масса стала слишкой тяжелой, что и спровоцировало провал.

Латыпов заметил, что карстовый провал еще не полностью сформировался — по краям воронки видны трещины.

«Сейчас стенки провала достаточно крутые и неустойчивые. На следующем этапе произойдет обрушение стенок, они станут более пологими, а воронка — более глубокой», — рассуждает специалист.

Он также предположил, что здесь может образоваться озеро, аналогичное Морскому Глазу в Марий Эл, передает инфоцентр КФУ.