Минэкологии РТ: Говорить об обмелении Куйбышевского водохранилища некорректно

Уровень Куйбышевского водохранилища в районе Татарстана на сегодняшний день соответствует средним многолетним значениям, поэтому говорить о его обмелении некорректно. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«По прогнозу Росгидромета, приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале ожидается значительно ниже (53–69%) нормы. По данным Росгидромета на 20 марта, в целом на территории Волжско-Камского бассейна запасы воды в снежном покрове составляют 47% нормы. С 14 марта расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища снижены до 4900 куб. м/с. Куйбышевское водохранилище работает в режиме наполнения», – сообщили в пресс-службе.

По данным гидропоста «Верхний Услон» на 1 апреля, уровень Куйбышевского водохранилища вблизи Казани составляет 50,87 метра по Балтийской системе высот, в верхнем бьефе гидроузла Куйбышевского водохранилища – 50,77 метра БС.

Очередное заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада Росводресурсами запланировано на первую декаду апреля.

«На заседании будут рассмотрены режимы работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада на предстоящий период, а также предварительный график и объем специального весеннего попуска», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что регулирование режимов работы водохранилищ осуществляет Федеральное агентство водных ресурсов в соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилища.

«Минимальная навигационная отметка водохранилища, ниже которой в период навигации уровень водохранилища не опускается, согласно правилам составляет 49 метров БС», – напомнили в Минэкологии РТ.

Использование водных ресурсов в 2025 году будет планироваться в соответствии с прогнозом притока, подготовленным Росгидрометом.