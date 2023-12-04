Минэкологии объяснило третью победу в акции «Вода России» любовью татарстанцев к Волге

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Татарстан третий раз подряд победил во Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», и в этом есть заслуга каждого жителя региона, кто неравнодушен к охране окружающей среды и водных объектов. Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на пресс-конференции в «Татар-информ».

«323 тыс. человек в этом году приняли участие в мероприятиях, а это пятая часть от общего количества участников акции по всей стране. Акция „Вода России“ проходит в рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“. В результате было убрано почти 9,5 тыс. км береговых полос, собрано более 22 тыс. кубометров мусора», — сказал он.

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Тарнавский рассказал, как на протяжении трех лет региону удается удерживать лидерские позиции. По его словам, это совместный, комплексный подход каждого жителя, каждого предприятия, каждого муниципального образования республики.

«Мы живем на Волге — главной водной артерии страны, и у каждого жителя с молоком матери впитывается любовь к окружающей среде и понимание необходимости сохранения водных объектов», — подчеркнул спикер.

Так, в этом году центральный республиканский субботник прошел на берегах Казанки, в районе Русско-Немецкой Швейцарии. Несмотря на то, что это особо охраняемый природный объект, активисты собрали 733 мешка мусора, в уборке территории принимали участие 154 команды. С берегов были собраны разные отходы, в том числе металл, старые автопокрышки.

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

«Мероприятия по уборке Русско-Немецкой Швейцарии нам нужно будет продолжить», — добавил Тарнавский.

Центральный субботник осени прошел на озере Изумрудном, где 124 команды собрали и вывезли 368 мешков мусора. Спикер отметил, что из года в год растет количество участников природоохранных акций, а вот мусора становится меньше.

Замминистра пояснил, что экокультуру у населения позволяют формировать разные мероприятия экологической направленности. Так, в ноябре Татарстан присоединился к Всероссийской акции «Бумбатл». Наша республика вошла в топ-5 самых активных регионов страны.

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

«За месяц татарстанцам удалось собрать 185 тонн макулатуры», — заметил спикер.

Кроме того, в регионе ежегодно проводится конкурс «Экопатруль», а также слет юннатов, активные школьники собирают и сдают отработанные батарейки. В республике растет количество участников молодежного экологического движения «Будет чисто», активисты которого провели более 500 просветительских занятий в этом году.

За последние пять лет на природоохранные мероприятия в Татарстане направлено 52,2 млрд рублей, из них почти 40% — из бюджета республики. В результате были улучшены условия жизни 2,3 млн человек.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Этот год стал юбилейным — 10-м. За время проведения акции на уборку вышло 9,5 млн человек, а с берегов водоемов было собрано 10,9 млн мешков мусора.

На встрече с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке глава государства отметил важность сохранения экологии. «Экология — это очень важное направление работы. Как это ни кажется странным, у вас гуманистическая сфера деятельности, но это то, ради чего стоит жить», — подчеркнул тогда он.