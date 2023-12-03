Татарстан третий год подряд стал победителем акции по уборке берегов «Вода России»

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Татарстан третий раз подряд победил во Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», реализуемой в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мы снова победили! Это здорово! Акция стала одной из самых любимых, ведь Татарстан — это многоводный регион, 6,4% территории нашей республики покрыто водой, и каждый татарстанец понимает, что наши реки, наши озера и их чистота зависит от экологической активности каждого», — сказал на награждении замминистра экологии РТ Егор Тарнавский.

Республика участвует в проекте с 2019 года и уже становилась победителем в 2021-м и 2022-м. В 2023-м в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в РТ приняли участие порядка 323 тыс. человек, очищено около 9 тыс. км берегов и собрано 22 тыс. кубометров мусора.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Этот год стал юбилейным — 10-м. За время проведения акции на уборку вышло 9,5 млн человек, а с берегов водоемов было собрано 10,9 млн мешков мусора.