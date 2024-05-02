Минэкологии назвало предприятия Татарстана, вошедшие в топ-200 загрязнителей Волги

К концу 2024 года завершится реконструкция биологических очистных сооружений Казани, благодаря которой Татарстан в три раза уменьшит сброс загрязненных сточных вод в Волгу. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«В семи федеральных проектах национального проекта „Экология“ Татарстан активно участвует с 2019 года. Особо хочется отметить проект „Оздоровление Волги“, который в 2024 году заканчивает свое действие. Его основные результаты — не просто реализация мероприятий, а снижение в три раза доли загрязненных сточных вод, поступающих в реку Волгу. Для достижения этого показателя с 2019 года реализовано 13 мероприятий по ремонту и реконструкции очистных сооружений. Основное из них — реконструкция биологических очистных сооружений Казани», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что это самый значимый и дорогой объект. Мероприятие реализуется с 2021 года. Казанский «Водоканал» входит в топ-200 основных загрязнителей Волги, пояснил Тарнавский.

По данным пресс-службы Минэкологии Татарстана, в топ-200 загрязнителей Волги также входят АО «Альметьевск-Водоканал», АО «ЗВКС», ООО «Бугульма Водоканал», МУП «Елабужский Водоканал» и ряд других предприятий.

Подробнее об итогах реализации шестилетнего федерального проекта по оздоровлению Волги в Татарстане и новом федеральном проекте по оздоровлению водных объектов читайте в материале «Татар-информа» Снижение стоков в Волгу, расчистка Ноксы и Мелекески: как в Татарстане оздоравливают реки.