Миндортранс РТ: Строительство трассы М12 и обхода Набережных Челнов идет по графику

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов и начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов оценили ход строительства скоростной трассы М12 Москва — Казань и участков автодороги М7 «Волга» с обходом Набережных Челнов и Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Все идет по графику, отставания нет, дорожные службы работают круглосуточно», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства.

Ханифов отметил, что строительство обхода Набережных Челнов и Нижнекамска улучшит транспортную доступность и позволит перераспределить транспортные потоки в республике. Дорога строится в три этапа в рамках реализации проекта скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Все работы предполагается завершить в IV квартале 2024 года.

Строительство скоростной автомагистрали М12 также планируется завершить в конце 2024 года. Сейчас на восьмом этапе трассы с 663-го по 729-й км протяженностью 71 километр возводят мост через Волгу.

От Казани М12 по инициативе Президента РФ Владимира Путина предполагается продлить до Екатеринбурга. Трасса станет частью проекта «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. Затем предполагается продление транспортного коридора через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу с выходом на Монголию и Китай.

После облета строящихся в республике дорог глава Миндортранса принял участие во встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Стороны обсудили работы по трассе Казань — Малмыж, которая в конце прошлого года стала федеральной.

Кроме того, на встрече рассмотрели проектирование и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации платной автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5) в Татарстане.