Миндортранс оценил стоимость строительства одного километра канатной дороги в Татарстане

Стоимость строительства одного километра канатной дороги в Татарстане составит примерно 1 млрд рублей. В нее входят расходы на опоры, канатную систему, вагоны вместимостью до десяти человек. Об этом рассказал «Татар-информу» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Это недешево. И во многом зависит от трафика. Мы договорились с коллегами, чтобы были подобраны маршруты, выбраны удачные коридоры с максимальным трафиком, чтобы этот вид транспорта стал самоокупаемым. Это был главный тезис наших переговоров. На сегодня ни у республики, ни у города Казани нет возможности субсидировать такие большие затраты», – отметил спикер.

Миндортранс Татарстана и группа компаний «Урбантех» на форуме Kazan Digital Week 2023 подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации транспорта и развития транспортной инфраструктуры. Документ предусматривает проработку новых совместных проектов в сфере безопасности дорожного движения, интеллектуальных транспортных систем, строительства и эксплуатации канатных дорог в республике.

«Коллеги согласились оформить наше намерение в соглашение. Этот вид транспорта еще не испробован в Татарстане. Я думаю, у него есть будущее. Это будет удобно для жителей и туристов. Представители компании просили оценить зону Верхнего Услона, другие варианты тоже будут рассматривать. Самое главное, что мы этим соглашением утвердили наше взаимодействие, чтобы вместе с городом, группой компаний подготовить хорошее проектное решение», – подчеркнул Ханифов.

При этом министр уточнил, что конкретных сроков по началу реализации проекта пока нет, но таким соглашением Татарстан «высказал свою готовность». «Считаем, что это направление перспективное. Если будет решаться вопрос о канатных дорогах внутри города, то группа компаний будет взаимодействовать с городскими властями. Если это будут канатные дороги, которые проходят по территории двух муниципалитетов, то здесь работу организует Миндортранс», – заметил он.