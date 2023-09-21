Миндортранс РТ на Kazan Digital Week подписал соглашение по строительству канатных дорог

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Миндортранс Татарстана и группа компаний «Урбантех» подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации транспорта и развития транспортной инфраструктуры. Документ, подписанный на площадке форума Kazan Digital Week, предусматривает проработку новых совместных проектов в сфере безопасности дорожного движения, интеллектуальных транспортных систем, строительства и эксплуатации канатных дорог в республике.

Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков и основатель ГК «Урбантех» Андрей Денисенков.

«Соглашение закладывает основу для сотрудничества с новым перспективным партнером. Мы наблюдаем за проектами компании в других регионах. Видим, что они имеют ряд успешно реализованных проектов и интересных технологических решений, рассчитываем на плодотворное сотрудничество на территории Татарстана», – сказал Садыков.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Денисенков добавил, что помимо внедрения IТ-решений подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в области строительства канатных дорог городского типа. «ГК “Урбантех” уже прорабатывает и реализует аналогичные проекты в других регионах, и мы видим значительный потенциал у канатных дорог как вида общественного транспорта в Казани и других городах Татарстана», – отметил он.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Что касается компаний-лидеров, которые успешно внедряют технологии искусственного интеллекта, то они демонстрируют уверенное увеличение прибыли и производительности труда. И такие, пусть даже отдельные примеры всё больше влияют на повышение эффективности различных отраслей промышленности, да и всей национальной экономики», – заявлял ранее глава государства.