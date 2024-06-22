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Миндортранс начнет контролировать оплату проезда по платным дорогам Татарстана
В Татарстане введут региональный госконтроль за внесением оплаты проезда по платным дорогам общего пользования, частным платным дорогам и платным участкам таких трасс. Задачу на себя возьмет уполномоченный орган — Миндортранс РТ, следует из проекта постановления Кабмина РТ.
В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу. Если он будет принят, постановление вступит в силу с 1 сентября текущего года.
Напомним, что вопрос о контроле штрафов за неоплату проезда по платным трассам поднимался в марте 2024 года. Тогда законопроект был поддержан на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.
В основу предложения депутатов легло распределение суммы штрафов между федеральным и региональным бюджетами. До его принятия контроль за федеральными, региональными и местными платными трассами осуществляет Ространснадзор.
В частности, в рамках законопроекта было предложено расширить полномочия Миндортранса республики и предоставить ему возможность принимать и согласовывать решения о размещении, отключении и демонтаже средств фото- и видеофиксации.
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