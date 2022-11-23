Миндортранс: Для строительства двух вылетных трасс Татарстану необходим инвестор

Для строительства дороги-дублера в поселке Дербышки и второго этапа Вознесенского тракта в Казани Татарстану необходим инвестор. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Тимур Никонов на V отраслевом форуме по государственно-частному партнерству.

«Есть еще два проекта, которые находятся на стадии рассмотрения. Речь идет о возможности строительства второго этапа Вознесенского тракта – вылетной трассы на М7 и объездной дороги в районе Дербышек», – рассказал спикер.

По словам Никонова, сейчас рассматривается возможность реализации этих проектов по концессионному соглашению. «Есть понимание, сколько примерно будут стоить работы по Вознесенскому тракту. Если у нас появится инвестор, который захочет вложиться и реализовать эти проекты, то мы готовы рассмотреть», – отметил он.

Замминистра добавил, что Татарстан и ДОМ.РФ также учитывают такой инструмент, как инфраструктурные облигации. «Здесь основной критерий – ввод жилья, который необходимо будет обеспечить при развитии инфраструктуры. Но так как эти трассы соединяют неплохие объекты, объем жилья можно гарантировать», – подчеркнул он.

В июне Правительство Татарстана, госкомпания «Автодор» и ДОМ.РФ договорились реализовать инвестиционные проекты «Создание платного дублера обхода поселка Дербышки города Казани (продолжение Сибирского тракта)» и «Строительство платной автомобильной дороги “Вознесенский тракт”» (2-й этап), о чем сообщал «Татар-информ».