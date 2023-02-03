Минцифры торопит IT-специалистов с подачей заявления на отсрочку от весеннего призыва

Подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний нужно до 6 февраля включительно, сообщили в Минцифре России. Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно до 9 февраля.

Компаниям нужно успеть проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в министерство. После этого по всем сотрудникам статус в личном кабинете на Госуслугах компании должен измениться на «Отправлено».

Затем Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. «Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки. Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы в этом году. Его нужно подать заново», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним также, что ранее в Госдуме со ссылкой на Минобороны сообщили о продолжении действия указа Генштаба ВС РФ об отсрочке от мобилизации многодетных отцов.