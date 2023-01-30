В Госдуме заявили о продолжении действия указа Генштаба об отсрочке от мобилизации

В России продолжает действовать указ Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ об отсрочке от мобилизации многодетных отцов, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со ссылкой на ответ Минобороны РФ.

«Хочу проинформировать вас, что Комитет по обороне получил официальный ответ от 26 января 2023 г. на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года, свое действие не прекратили», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, официально частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября прошлого года и завершилась 28 октября по указу Президента Владимира Путина. Однако указа о ее завершении подписано не было. В Кремле в ответ на просьбу издать указ отвечали, это этот вопрос находится в ведении Минобороны, а также подчеркивали, что в этом вопросе «поставлена точка».