Минцифры Татарстана попросило операторов обеспечить связь вдоль всей трассы М7
Минцифры Татарстана попросило операторов связи обеспечить радиопокрытие вдоль всей трассы М7. Об этом заявил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев на коллегии Минцифры РТ.
«Один из важных вопросов – обеспечение качественной мобильной связи вдоль автомобильных дорог. Минцифры Татарстана и Роскомнадзор обследовали самые важные автомобильные дороги республики, – рассказал докладчик. – Операторов связи просим провести анализ полученной информации и запланировать обеспечение покрытия вдоль всей федеральной автодороги М7».
По словам Яковлева, выяснилось, что на трассе М7 наибольшая протяженность и количество участков с низким качеством покрытия у двух операторов связи.
«Сообщаем операторам связи, что теперь обеспечение покрытия федеральных трасс связью 4G является одним из условий предоставления лицензии на оказание услуг мобильной связи. И невыполнение грозит самыми серьезными последствиями», – подчеркнул он.
Замминистра также сообщил, что отдельно ведется работа по улучшению качества связи вдоль дороги из Казани в Иннополис.
Докладчик добавил, что по национальному проекту «Цифровая экономика» ведется работа по внедрению в Татарстане связи 5G. Полноценное внедрение 5G в России должно начаться в 2022 году.
«К этому времени должно начаться массовое коммерческое покрытие сетями 5G городов-миллионников. В Татарстане пока реализуется пилотный проект в “Метрополитене” и на небольшой территории Иннополиса. Ведутся работы с оператором связи и разработчиком оборудования по тестированию 5G для определения оптимальных параметров, чтобы масштабировать связь», – заключил он.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане к концу 2021 года все фельдшерско-акушерские пункты будут подключены к высокоскоростному интернету.