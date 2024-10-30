Минцифры сообщило о 12 млн кибератак за год на инфраструктуру Татарстана

Количество кибератак на инфраструктуру Татарстана с начала специальной военной операции выросло в 32 раза, за прошлый год зафиксировано 12 млн таких случаев.

Такие данные озвучил сегодня замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев на коллегии Госкомитета РТ по тарифам в Казани.

«Все зарубежное программное обеспечение является уязвимым элементом в информационной безопасности государственной IT-инфраструктуры. Мы работаем в условиях повышенного внимания со стороны зарубежных хакерских группировок в отношении нашей IT-инфраструктуры», – заметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что переход с импортного на отечественное программное обеспечение органов государственной власти завершается в этом году в Татарстане. На отечественную Astra Linux уже переведено 97% рабочих мест в аппаратах органов власти и 81% рабочих мест в бюджетных учреждениях.