Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минцифры сообщило о 12 млн кибератак за год на инфраструктуру Татарстана
Количество кибератак на инфраструктуру Татарстана с начала специальной военной операции выросло в 32 раза, за прошлый год зафиксировано 12 млн таких случаев.
Такие данные озвучил сегодня замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев на коллегии Госкомитета РТ по тарифам в Казани.
«Все зарубежное программное обеспечение является уязвимым элементом в информационной безопасности государственной IT-инфраструктуры. Мы работаем в условиях повышенного внимания со стороны зарубежных хакерских группировок в отношении нашей IT-инфраструктуры», – заметил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что переход с импортного на отечественное программное обеспечение органов государственной власти завершается в этом году в Татарстане. На отечественную Astra Linux уже переведено 97% рабочих мест в аппаратах органов власти и 81% рабочих мест в бюджетных учреждениях.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»