Минцифры РТ: 81% рабочих мест в бюджетных учреждениях переведено на Astra Linux

Переход с импортного на отечественное программное обеспечение органов государственной власти завершается в этом году в Татарстане. На отечественную платформу Astra Linux переведено 97% рабочих мест в аппаратах органов власти и 81% рабочих мест в бюджетных учреждениях.

Об этом сообщил сегодня замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев на коллегии Госкомитета РТ по тарифам в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Процесс импортозамещения направлен на достижение высокого уровня информационной безопасности. В Татарстане проведены тестирования операционных систем от различных разработчиков и выбрано одно из оптимальных решений», - сказал он.

В 2023 году Раисом Татарстана выделено финансирование на закупку безлимитной лицензии ОС Astra Linux для всех органов власти и бюджетных учреждений Татарстана.

«Сейчас мы завершаем процесс внедрения операционной системы на рабочие места. Сегодня на 122 тыс. рабочих мест в министерствах и ведомствах, в исполнительных комитетах установлена операционная система Astra Linux. Это 81% от общего количества рабочих мест. Ориентировочная дата перехода на эту операционную систему – начало 2025 года», – заметил Яковлев.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Заседание коллегии Госкомитета РТ по тарифам «Цифровая трансформация тарифного регулирования» прошло в Казани. Его провел председатель ведомства Александр Груничев.