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Минцифры Татарстана сообщило о десятикратном росте кибератак на инфраструктуру
По итогам 2023 года в Татарстане зафиксировано 12 млн кибератак. Им в течение года подвергались государственные информационные системы. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.
«По итогам 2023 года 12 млн кибератак зафиксировано в Татарстане. Это инциденты в течение года на наши государственные информационные системы. А до этого их было сотни тысяч. Рост просто многократный, десятикратный», – заметил он.
Габдрахманов отметил, что такое количество кибератак «уже не шутки». По его словам, на сегодняшний день уже все понимают значение и важность цифровой безопасности.
«Кроме того, сегодня каждый день обычные люди, родители учащихся сталкиваются с онлайн-мошенничеством, угрозами в интернете. Чтобы правильно себя вести, нужно понимать эти технологии, подчеркнул он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня для учеников казанской школы №51 провели урок на тему «Простая электронная подпись в сети». Занятие организовано благодаря всероссийскому образовательному проекту «Цифровой ликбез», который стартовал в 2020 году.
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