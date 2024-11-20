«Кто знает, что такое дипфейк?»: Минцифры провело «Цифровой ликбез» в школе Казани

Какие угрозы таит в себе интернет и как себя вести, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников и онлайн-мошенников, узнали сегодня ученики школы №51 Казани. Занятие по теме «Простая электронная подпись в сети» прошло благодаря всероссийскому образовательному проекту «Цифровой ликбез».

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Урок провел заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

Ребята узнали о работе министерства и развитии цифровых сервисов в Татарстане. Так, привел пример замминистра, благодаря развитию электронных сервисов за последние десять лет жители региона 5,6 млн раз записались к врачу онлайн.

В то же время появляются новые схемы мошенничеств и угрозы в сети. Минцифры РТ отвечает за кибербезопасность в интернете и защиту информационных систем от кибератак.

Булат Габдрахманов привел примеры новых видов мошенничеств в соцсетях. Он, в частности, предупредил, что преступники рассылают в мессенджерах «подарки», раскрыв которые пользователи получают неприятный сюрприз в виде взлома аккаунта.

«Кто-нибудь знает, что такое дипфейк? К сожалению, на сегодняшний день это перевернуло возможности злоумышленников. Они могут позвонить, используя чужой голос, и запросить деньги», – отметил Габдрахманов.

Представитель ведомства также пригласил ребят посетить казанский IT-парк.

«Цифровой ликбез – федеральный проект, он направлен на то, чтобы просвещать детей по вопросам цифровой гигиены и безопасности. Проект охватывает все школы. Помимо очных уроков, школьники могут изучать видеоматериалы в онлайн-формате», – рассказал «Татар-информу» Булат Габдрахманов.

По его словам, в проект вовлечены IT-компании, которые помогают доносить до учеников практическую и полезную информацию. Представитель компании «Контур» рассказал сегодня школьникам о том, зачем нужна простая электронная подпись и как защитить персональные данные. На уроке ученики выполняли практические задания и активно отвечали на вопросы.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Самый активный ученик 9 «А» класса Фаррух Момунжанов получил в подарок внешний аккумулятор. Молодой человек знает о взломах и мошенничествах многое, так как сам однажды стал их жертвой. Все произошло, когда он попытался приобрести игровую валюту.

«Так получилось, что я прошел по ссылке, с которой злоумышленники получили доступ к моему телефону. Мне тогда было 9 лет, и я очень испугался, потому что на экране было написано „Мы взорвем твой аккумулятор“. Я обратился к дяде, он меня успокоил. Данные, конечно, не сохранились, мне пришлось сбросить все настройки», — вспоминает школьник.

Его одноклассница Ариадна Ларина за активное участие получила в подарок канцелярский набор. После урока школьница твердо решила повысить уровень своей безопасности, защитить персональные данные и заменить все пароли на более сложные.

«Уроки, посвященные цифровой грамотности, в школе проходят регулярно, каждый месяц. Сегодня у ребят „Цифровой ликбез“, занятие направлено на цифровую безопасность детей и их родителей. „Уроки цифры“ рассчитаны на начальную школу, на них ребята узнают о новшествах в мире цифровых технологий. „Цифровой ликбез“ проходит для учащихся 8-9-х классов», — сообщил директор школы Рустем Хазеев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По его словам, такие уроки просто необходимы. Школьники должны уметь пользоваться интернетом и мобильными технологиями правильно.

«К сожалению, бывают случаи, когда дети регистрируются на небезопасных сайтах, вводят персональные данные, которые попадают мошенникам. Эти занятия помогают в игровой форме привлечь ребят к безопасному и правильному использованию интернет-технологий», – отметил Хазеев.

Кроме того, в интернете существует вредоносный вирусный контент, злоумышленники пытаются вовлечь детей в деструктивные группы. Поэтому учащиеся и их родители должны знать о возможных угрозах и правилах безопасного поведения в сети, считает директор школы.

Занятие прошло в специально оборудованном компьютерном классе. Школа получила современную технику благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование». Класс полностью укомплектован ноутбуками, в нем есть интерактивная доска.

Организаторами проекта выступают Минцифры РФ, Минпросвещения РФ и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. В Татарстане уроки организованы при поддержке Минобра РТ и Минцифры РТ.