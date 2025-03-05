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Общество 5 марта 2025 14:05

Минцифры РТ: Разговор Минниханова и Путина говорит о важности IT для Татарстана

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Минцифры РТ: Разговор Минниханова и Путина говорит о важности IT для Татарстана
Илья Начвин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В диалоге между Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и Президентом России Владимиром Путиным было отмечено развитие IT-индустрии в республике, которая из года в год демонстрирует значительный рост. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Разговор Минниханова и Путина подчеркивает значимость IT-технологий для Татарстана. Мы видим, что отрасль в Татарстане демонстрирует стремительный рост: ежегодная выручка увеличивается, а ее доля в валовом региональном продукте достигла 3,5%. Внимание к сфере и ее значимость еще связаны с тем, что «Цифровая трансформация» является одной из пяти национальных целей страны. Также реализуется новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который действует до 2030 года, и республика интенсивно принимает участие в нем», – сообщил собеседник агентства.

Кроме того, значительный вклад вносит активное развитие Иннополиса, где представлены 342 высокотехнологичные компании, с прогнозируемой выручкой ОЭЗ в 55 млрд рублей, добавил он.

«Татарстан продолжает развиваться в IT-отрасли: мы укрепляем свои позиции внутри региона, а также выходим на федеральные и международные рынки. Первые контракты с исламским миром уже заключены, что открывает новые горизонты для республики. Таким образом, регион выгодно отличается от других субъектов РФ благодаря успешной стратегической политике в сфере цифровизации, активному привлечению внешних инвестиций и развитию новых электронных сервисов для жителей», – заключил Начвин.

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#Рустам Минниханов #Владимир Путин #it-индустрия #минцифры рт
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