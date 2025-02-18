Минцифры РТ рассказало школьником Казани об отечественных ОС

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов и старший инженер департамента внедрения «Группы Астра» Алмаз Тагиров провели для учащихся гимназии №18 Приволжского района Казани «Урок цифры». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформатизация государства». Спикеры рассказали школьникам о мире информационных технологий и операционных систем. Ученики смогли задать интересующие их вопросы.

Выступление Булата Габдрахманова было посвящено значению отечественных операционных систем и их роли в обеспечении безопасности страны. Замминистра упомянул инцидент с мировым сбоем в системах управления самолетами. По его словам, только в РФ они продолжали функционировать благодаря отечественному программному обеспечению.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Школьники приняли активное участие в обсуждении. Они делились собственными знаниями о различных операционных системах и задавали вопросы.

Алмаз Тагиров в свою очередь объяснил, чем вообще является операционная система. Он упомянул первый компьютер и проводившиеся в Казани расчеты для полета Юрия Гагарина. Спикер обратил внимание на различия между файловыми системами NTFS и FAT32 и на такие понятия, как «зомби-процессы» и драйверы.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Специалист также рассказал об интерфейсах управления компьютером, включая CLI и GUI, и спросил учеников о языках программирования, которые они изучают (таких, как C# и Python).

В завершение мероприятия заместитель главы Минцифры Татарстана пригласил учеников посетить IT-парк, чтобы погрузиться в мир технологий еще глубже.