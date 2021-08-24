Минцифры РТ проведет обучающие занятия по пользованию электронными госуслугами

Султан Исхаков

В Татарстане со следующей недели начнутся занятия, на которых жителям республики объяснят, как правильно пользоваться новыми государственными и муниципальными госуслугами в электронном виде. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Мы собираемся не только довести информацию о переводе услуг в электронный вид. Важно рассказать населению, в частности старшему поколению, как правильно пользоваться порталом, пройти регистрацию и так далее. Еще есть над чем работать и чему обучать. Это наша первоочередная задача», — отметил спикер.

Первые выездные мероприятия планируются на следующей неделе в Рыбной Слободе, далее их будут до конца года проводить в других районах республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 70 социально значимых госуслуг перевели в электронный формат в 2021 году.