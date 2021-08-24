За год 70 социально значимых госуслуг в Татарстане перевели в электронный формат

В Татарстане продолжается перевод государственных и муниципальных социально значимых услуг в электронный формат. В этом году таких их набралось 70, еще более 40 будут предоставляться «в цифре» до конца года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«До конца следующего года население должно получать все массовые социально значимые услуги в электронном виде. В начале июля мы завершили первый этап работ. Хочу отметить, что Татарстан — один из самых активных регионов России в этом направлении, и мы готовы предоставить первые результаты. На портале услуг реализовано 70 услуг 16 министерств, ведомств и 44 муниципальных районов», — отметил спикер.

Он пояснил, что за полтора месяца предоставления новых электронных услуг по ним было подано уже более 1 тыс. заявлений. Самые популярные направления — это услуги Минтруда РТ, Комитета по охране культурного наследия, Минземимущества РТ. Среди муниципалитетов лидируют Елабужский район и город Набережные Челны.

Среди наиболее значимых услуг Начвин выделил выдачу разрешения для возведения объектов капитального строительства. Новый формат позволяет избежать большого количества бумажной волокиты, а также ускорит время, необходимое для выдачи документов.

Также спикер отметил услуги, которые теперь в электронном виде предоставляет Минобрнауки республики. К примеру, теперь родители могут дистанционно подать заявление для организации отдыха ребенка в каникулярное время, а педагоги — получить онлайн документы по своей аттестации.

«Большая часть заявлений приходится на четыре услуги Минтуда РТ. Они касаются социальных выплат для семей с детьми. Также теперь через портал можно воспользоваться услугами Минспорта Татарстана, в частности по присвоению спортивных разрядов. Наша республика стала одним из первых субъектов, кто перевел ее в электронный вид», — рассказал Начвин.

По четыре новые услуги дистанционно предоставляют Минлесхоз РТ и Госкомитет РТ по биоресурсам, восемь — Минземимущество РТ, по три услуги — Комитет по охране объектов культурного наследия и Гостехнадзор РТ, по одной услуге — Управление ветеринарии, Госжилинспекция и Госалкогольинспеция.

«До 30 октября этого года мы ставим задачу перевести еще 44 массовые социально значимые услуги в электронный вид», — поделился планами первый замглавы Минцифры РТ.

В целом развитие цифрового государственного управления является одним из важнейших направлений национального проекта «Цифровая экономика». Оно подразумевает создание в республике единой платформенной инфраструктуры для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также повышения эффективности системы госуправления.