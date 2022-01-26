В 2022 году медучреждения Татарстана могут отказаться от бумажных медкарт

В 2022 году Минцифры РТ планирует обеспечить всех врачей республики электронной цифровой подписью. Предполагается, что это снизит нагрузку на работников здравоохранения, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

«Министерство здравоохранения перевело все медицинские учреждения республики на новую платформу, которая предусматривает ведение электронной карты пациента. Но врач сегодня вынужден делать двойную работу – печатать на клавиатуре и заполнять бумажную карту пациента», – заявил министр.

Он добавил, что Минздраву нужно принять необходимые нормативные документы, позволяющие врачам отказаться от ведения бумажных медицинских карт. Юридически такая возможность появилась с 1 февраля 2021 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году Республиканская клиническая больница Татарстана полностью перейдет на цифровой формат работы.