В этом году РКБ полностью перейдет на цифровой формат работы

В 2022 году Республиканскую клиническую больницу в Казани ожидает реализация большого проекта. В медицинском учреждении начнется модернизация по международному стандарту HIMSS для повышения качества медпомощи. Об этом на брифинге о проведении Года цифровизации сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Проект реализуется под эгидой Министерства здравоохранения Татарстана совместно с главой ведомства Маратом Садыковым.

Так, с 2021 года госпитализированным пациентам РКБ начали выдавать браслеты с уникальным цифровым кодом, на котором фиксируются все анализы и процедуры, которые проходит пациент. Помимо этого, у каждого врача и медицинской сестры есть персональный ноутбук, где они могут узнать всю историю болезни и увидеть направления на процедуры. Все это позволяет полностью обеспечить прозрачность лечения и избежать врачебных ошибок.

«Мы к этому проекту приступили, видим эффект. Всего лишь одна клиника в России такому стандарту HIMSS соответствует. Там семь уровней, мы поставили себе задачу выйти минимум на 6-й. Тем самым мы можем обеспечить прозрачность лечебного процесса, появилась настоящая электронная медицинская карта, в которой зафиксированы все действия, совершаемые с пациентом, и самое главное — у нас появились инструменты, позволяющие минимизировать врачебные ошибки», — уточнил глава Минцифры Татарстана.

Министр добавил, что после отработки системы в РКБ, в конце 2022 года, состоится специальное мероприятие, на котором подробно расскажут о работе медучреждения по новым стандартам.