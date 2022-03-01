Минцифры РТ объяснило, возможны ли из-за санкций перебои с интернетом в Татарстане

Возможны ли из-за антироссийских санкций какие-либо перебои с интернетом в Татарстане, объяснил журналистам на брифинге в Казани первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Мы соблюдаем все меры безопасности, чтобы никаких отключений и сбоев не произошло. Работаем в усиленном режиме, чтобы никаких DDoS-атак на наши базы данных, центр обработки данных, где хранится вся информация, не произошло. На сегодня мы работаем в усиленном режиме, опасений нет», – сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 2021 год число активных пользователей портала госуслуг РТ выросло до 1,6 млн человек. Наиболее востребованными площадками у татарстанцев являются портал госуслуг РТ, система «Народный контроль» и система опросов жителей. Количество платежей, проведенных через портал, выросло за год на 4 млрд – до 30 млрд рублей.