Минцифры РТ: За год число пользователей портала госуслуг выросло до 1,6 млн человек

За 2021 год число активных пользователей портала госуслуг РТ выросло до 1,6 млн человек. Об этом сообщил на брифинге в Казани первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Наиболее востребованными площадками у татарстанцев являются портал госуслуг РТ, система „Народный контроль“ и система опросов жителей. Единым окном для получения всех государственных услуг является объединенный портал. Он востребован, количество активных пользователей в 2021 году выросло почти на 500 тыс. — до 1,6 млн человек. Количество транзакций увеличилось с 290 млн в 2020 году до 314 млн в 2021 году. Количество платежей, проведенных через портал, выросло на 4 млрд — до 30 млрд», — сказал Начвин.

Он отметил, что внушительный рост обусловлен выводом новых сервисов. Например, это сервис по получению электронных постановлений административной комиссии, который реализовал Минцифры РТ совместно с администрацией Казани. С помощью него люди могут проверить и оплатить штрафы, в частности за неоплату муниципальной парковки или за нарушения правил благоустройства в городе.