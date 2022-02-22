Минцифры Татарстана обеспечит переселенцев Донбасса СИМ-картами

Переселенцам из Донбасса в Татарстане предоставят СИМ-карты для пользования на территории России. Операторы связи будут заниматься оформлением карт в пунктах размещения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минцифры РТ.

«Вынужденным переселенцам организована возможность пользоваться мобильной связью. Операторы мобильной связи предложили свои услуги. В пунктах размещения вынужденных переселенцев операторы связи обеспечат предоставление и оформление СИМ-карт для желающих. СИМ-картами можно будет пользоваться начальное время пребывания на территории России с последующей возможностью пополнения баланса», - сообщили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане определены шесть пунктов размещения для переселенцев с Донбасса: санатории «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостиница «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт».