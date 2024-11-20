Минцифры РТ: 30% детей сталкиваются в сети с кибербуллингом

По статистике около 30% детей сталкиваются в сети с кибербуллингом. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«Помимо онлайн и телефонного мошенничества, есть угрозы потери данных и проблема кибербуллинга. Дети получают угрозы (в сети - прим. Т-и), и в этом есть вопрос цифровой гигиены. Зачастую дети сами слишком много данных выкладывают о себе, не знают, что нельзя добавлять незнакомых людей в друзья», - заметил он.

Габдрахманов призвал родителей школьников быть внимательными и бдительными. Во-первых, сами родители должны знать о новых видах угроз, обмана и мошенничеств в сети. К примеру, о дипфейках.

«Злоумышленники могут подменить голос и лицо ребенка, сами родители должны знать об этом», - отметил Габдрахманов.

Он рекомендовал взрослым не быть безразличными и отслеживать поведение детей в соцсетях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня для учеников казанской школы №51 прошел урок на тему «Простая электронная подпись в сети». Занятие организовано благодаря всероссийскому образовательному проекту «Цифровой ликбез», который стартовал в 2020 году.