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Минцифры РТ: 30% детей сталкиваются в сети с кибербуллингом
По статистике около 30% детей сталкиваются в сети с кибербуллингом. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.
«Помимо онлайн и телефонного мошенничества, есть угрозы потери данных и проблема кибербуллинга. Дети получают угрозы (в сети - прим. Т-и), и в этом есть вопрос цифровой гигиены. Зачастую дети сами слишком много данных выкладывают о себе, не знают, что нельзя добавлять незнакомых людей в друзья», - заметил он.
Габдрахманов призвал родителей школьников быть внимательными и бдительными. Во-первых, сами родители должны знать о новых видах угроз, обмана и мошенничеств в сети. К примеру, о дипфейках.
«Злоумышленники могут подменить голос и лицо ребенка, сами родители должны знать об этом», - отметил Габдрахманов.
Он рекомендовал взрослым не быть безразличными и отслеживать поведение детей в соцсетях.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня для учеников казанской школы №51 прошел урок на тему «Простая электронная подпись в сети». Занятие организовано благодаря всероссийскому образовательному проекту «Цифровой ликбез», который стартовал в 2020 году.
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