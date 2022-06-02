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Ру Тат
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Общество
2 июня 2022  19:14

Минцифры РФ: Ставка по льготной ипотеке для айтишников может быть снижена до 1%

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В России ставка по льготной ипотеке для сотрудников IT отрасли может снизиться до 1%, заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. Об этом сообщает «Интерфакс». 

«Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы своими бюджетами могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишников. До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%», - предположил он на конференции ЦИПР-2022.

Паршин отметил, что неделю назад в банки предварительно подали 1,5 тыс. заявок на льготные кредиты, а сейчас их количество выросло в несколько раз.

Ранее  Минцифры опубликовало список участников программы льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. В перечень вошли Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк и еще 44 банка.

Программа поддержки – это часть комплекса мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях внешних санкций, которая реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина, чтобы поддержать компании, разрабатывающие отечественные IT-решения.

Ранее на портале Госуслуг начался прием заявок  на получение отсрочки от армии для айтишников возрасте от 18 до 27 лет, о чем сообщал «Татар-информ».

 

#господдержка #льготная ипотека
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