Минцифры РФ приступило к созданию хаба обезличенных данных госорганов

Минцифры России приступило к разработке ГосДата.хаба – проекта, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов.

Вместо небезызвестных облаков отечественные разработчики окрестили хранение и обработку данных «национальным озером».

«ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления. Обмен данными будет двухсторонним: обезличенные данные государственных датасетов сможет использовать и бизнес для развития собственных решений», – рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

Основной площадкой реализации национального озера данных будет ФГАУ НИИ «Восход».

Разработка ресурса запланирована на 2022 — 2024 годы, однако с 2023-го он уже будет запущен в тестовом режиме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минцифры РФ запустило разработку репозитория (хранилища данных) с открытым ПО.