Минцифры России запустит репозиторий с открытым ПО к концу 2022 года

В России репозиторий (хралище данных) с открытым кодом для программных продуктов будет запущен к концу года. Об этом сообщил журналистам замглавы Минцифры России Максим Паршин на Russia Open Source IT Summit в Казани.

«Мы рассчитываем, что российский репозиторий, который с одной стороны будет в себе содержать и весь открытый код из других репозиториев глобальных, с другой – будет интегрирован с ресурсами, а с третьей – всегда доступен для всех разработчиков на территории России.Так вот, мы рассчитываем, что к концу года он будет запущен», – сказал Паршин.

Ранее сообщалось, что Правительство с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года проведет эксперимент по созданию репозитория (хранилища данных) программных продуктов с открытым кодом.