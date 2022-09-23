Минцифры объяснило, как поступить сотрудникам СМИ при получении повестки

Сотрудники СМИ, уже получившие повестки по частичной мобилизации, должны принести ряд документов в военкомат, чтобы получить отсрочку. Это же касается и других работников системообразующих организаций в сфере информации и связи, сообщает в своем телеграм-канале Минцифры.

Так, необходимо предоставить паспорт, военный билет, повестку, оригинал либо заверенную копию трудового договора, диплом о получении высшего профобразования, оригинал подтверждения того, что организация действительно является системообразующей в сфере информации и связи, а также справку с места работы и копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ.

Напомним, что ранее Минобороны опубликовало список профессий, представители которых не попадут под частичную мобилизацию.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.