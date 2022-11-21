Минцифры РФ готовит новый список на отсрочку от осеннего призыва

Минцифры РФ в ближайшее время дополнительный список на отсрочку для IТ-специалистов от осеннего призыва. Несмотря на завершение заявок на отсрочку от службы в армии, министерство продолжает получать большое количество запросов от IТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Список министерство направит в Минобороны. «Окончательное решение по отсрочке остается за ними», – подчеркивается в сообщении.

Если организация не подала заявку, то необходимо сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в Минцифры. Заявки принимаются до 23.59 (мск) 23 ноября.

Если список подали, но отсрочку не предоставили, то Минцифры советует сотруднику самостоятельно направить в министерство свои фамилию, имя и отчество, название компании, номер заявления на «Госуслугах», описать суть проблемы, указать мобильный телефон для связи, а также прикрепить фото повестки.