Минцифры предложило дать отсрочку от армии айтишникам со средним образованием

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Сотрудники IT-компаний, имеющие только среднее профильное образование, тоже должны иметь право на получение отсрочки от военной службы, считает Минцифры. В ведомстве отметили, что крупнейшие компании в сфере цифровых технологий жалуются на нехватку специалистов и постоянно обращаются с подобными предложениями. Об этом пишет газета «Известия».

«В каждой компании, которая занимается разработкой российских технологий и программных продуктов, есть ценнейшие сотрудники без высшего профильного образования», — рассказал гендиректор компании ИВК Григорий Сизоненко. Он добавил, что найти им замену в случае призыва в армию будет затруднительно.

В Минцифры сообщили, что письмо с предложением временно освободить квалифицированных сотрудников IT-отрасли без высшего образования от призыва еще в июне отправили вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Там также предлагалось расширить перечень приоритетных специальностей, представители которых могут рассчитывать на освобождения от военной службы. Сейчас в этом списке уже более 60 наименований.

С 19 апреля прошлого года у аккредитованных российских IT-компаний появилась возможность оформить отсрочку от армии своим сотрудникам на портале госуслуг. Она предоставлялась работникам в возрасте от 18 до 27 лет, которые оформлены официально по трудовому договору и имеют высшее образование по соответствующей специальности.