В Роскачестве объяснили, как выявить взлом VPN на устройстве

Нестабильная работа компьютера либо смартфона может говорить о взломе VPN и том, что к устройству смогли подключиться другие люди. Это опасно тем, что взломщики могут похитить данные пользователя, уточняет со ссылкой на Роскачество РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что самостоятельно сложно обнаружить подключение третьих лиц. Однако в определении этого помогут «аномалии в работе гаджета», в том числе зависания или замедление работы, перегрев. Кроме того, на рабочем столе либо в папке «Мой компьютер» возникают новые файлы или, наоборот, исчезают уже сохраненные документы, нестабильная работа устройства.

Самое опасное при этом, полагают эксперты Роскачества, — шифровка всех медиафайлов и документов, после чего они приобретают нечитаемый вид.

Для диагностики, советуют в Роскачестве, нужно отключить компьютер от сети, помешав дальнейшему вторжению и возможной утечке данных. Затем стоит запустить антивирус и оценить список установленных программ, удалив ненужные либо подозрительные. После того, как файлы стерты, необходимо включить интернет, проверить наличие обновлений, а затем поменять все пароли от учетных записей.

Если же все файлы оказались зашифрованы, вероятность их восстановление невелика. В этом случае может помочь лишь антивирус, если он знаком с типом шифрования. Если это не помогло, пользователю придется переустановить ОС с нуля.

Поэтому пользователям гаджетов важно серьезно отнестись к выбору VPN: устанавливать только проверенные программы и выбирать преимущественно платные версии.