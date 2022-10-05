Минцифры предлагает предоставить отсрочку от частичной мобилизации учителям ИКТ

Минцифры предложило распространить отсрочку от частичной мобилизации на учителей ИКТ в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах. С таким заявлением выступил глава ведомства Максут Шадаев.

«Завтра-послезавтра мы расширим список специальностей для отсрочки сотрудников IТ- и телеком-компаний», – приводятся его слова в телеграм-канале министерства.

По словам Шадаева, Генштаб подтвердил, что процедура отсрочки «легитимна и работает», а Минобороны передает списки ведомства по военкоматам. Он также заявил, что сократить срок ответа на обжалование мобилизации нужно сократить до 3-5 дней. Сейчас по закону ответ должен поступать в течение 30 дней после отправки соответствующего обращения.

Напомним, форма для отсрочки от частичной мобилизации для IТ-специалистов заработала на портале госуслуг. Минцифры после обработки заявлений направляет их в Генштаб, а решение о непривлечении к мобилизации принимает Минобороны.

Частичную иобилизацию в России 21 сентября объявил Президент Владимир Путин. Поризвать для службы в зоне проведения военной спецоперации на Украине планируется в общей сложности 300 тыс. резервистов. По данным оборонного ведомства, 200 тыс. из них уже мобилизовали.