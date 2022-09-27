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Политика
27 сентября 2022  21:30

На «Госуслугах» заработала форма для отсрочки от частичной мобилизации

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На портале госуслуг заработала форма подачи списков для отсрочки от частичной мобилизации, сообщили в Минцифры. Подать заявку могут сотрудники IT и телеком-компаний.

Для подачи заявления нужно ввести сведения о воинском учете, указать информацию о высшем образовании, заполнить сведения о работе, прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи, уточняется в сообщении.

Минцифры после обработки заявлений направит их в Генштаб, а решение о непривлечении к мобилизации будет принято Минобороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября.

 

Фото: скрин с сайта госуслуг

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