На «Госуслугах» заработала форма для отсрочки от частичной мобилизации

На портале госуслуг заработала форма подачи списков для отсрочки от частичной мобилизации, сообщили в Минцифры. Подать заявку могут сотрудники IT и телеком-компаний.

Для подачи заявления нужно ввести сведения о воинском учете, указать информацию о высшем образовании, заполнить сведения о работе, прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи, уточняется в сообщении.

Минцифры после обработки заявлений направит их в Генштаб, а решение о непривлечении к мобилизации будет принято Минобороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября.