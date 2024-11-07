Минцифры: «Помощь науки для развития проектов с ИИ и IT-сервисов очень важна»

В Татарстане активно развиваются татароязычные интернет-проекты. Об этом в рамках ХII Международной конференции по компьютерной обработке тюркских языков TurkLang-2024 рассказал заместитель министра цифрового развития республики Булат Габдрахманов.

В числе таких площадок переводчик «Татсофт», платформа для общения в интернете на татарском языке «Татарспич». Кроме того, татарский язык активно внедряют в сервисы «Яндекса». В частности, на Kazan Digital Week было подписано соглашение о сотрудничестве между Академией наук Татарстана и Российской транснациональной компанией в отрасли информационных технологий. Ранее сообщалось также о создании умной колонки «Алия».

«И таких проектов очень много <…> [в том числе] татарские клавиатуры, которые позволяют печатать гораздо быстрее благодаря подсказкам искусственного интеллекта. И поэтому сегодня эта помощь со стороны фундаментальной науки для развития реальных проектов искусственного интеллекта и реальных IT-сервисов, она очень важна», – отметил Габдрахманов.

Напомним, в Казани стартовала ХII Международная конференция по компьютерной обработке тюркских языков TurkLang-2024. Участники обсудят развитие тюркских языков при помощи искусственного интеллекта, стандарты создания интеллектуальных учебников, языковые сервисы и многое другое.

Ожидаются выступления заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, министра образования РТ Ильсура Хадиуллина и других.

Организаторами международной конференции выступают Институт прикладной семиотики АН РТ, Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (Астана, Казахстан) и Стамбульский технический университет (Турция).