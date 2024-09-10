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Общество 10 сентября 2024 11:38

Академия наук Татарстана интегрирует татарский язык в сервисы «Яндекса»

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Академия наук Татарстана интегрирует татарский язык в сервисы «Яндекса»
Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Академия наук Татарстана подписала соглашение с «Яндексом», церемония состоялась сегодня в рамках Kazan Digital Week. Свои подписи в документе поставили президент АН РТ Рифкат Минниханов и директор по региональному сотрудничеству российской транснациональной компании в отрасли информационных технологий Антон Москаленков.

«Соглашение касается разработок в области автоматической обработки текста и речи. Академия наук имеет достаточно наработок, dataset. Наша задача заключается в том, чтобы максимально интегрировать татарский язык в сервисы “Яндекса”», – рассказал «Татар-информу» после подписания соглашения директор Института прикладной семиотики АН РТ Ринат Гильмуллин.

Напомним, ранее на KDW презентовали программный комплекс для централизованного управления компьютерами и пользователями в смешанной сети, который сделает безболезненным переход российских предприятий на отечественное ПО.

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#Kazan Digital Week #Академия наук РТ #Яндекс #Рифкат Минниханов
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