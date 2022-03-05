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Технологии
5 марта 2022  14:02

Минцифры опровергло слухи о разрешении использовать в России пиратские продукты

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Минцифры России не выдвигало предложений по использованию пиратского софта и не поддерживало подобных предложений. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

4 марта СМИ, ссылаясь на источник в Правительстве, написали, что власти РФ обсуждают возможность снятия уголовной и административной ответственности за использование «пиратского» программного обеспечения, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции».

Министерство опровергло эти сведения, но уточнило, что может в будущем обсудить эту тему с Минэкономразвития.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса», –  сказано в сообщении.

 

#интеллектуальная собственность #санкции против россии
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