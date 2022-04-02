Минцифры может снизить минимальный порог получения льготной ипотеки для IT-специалистов

В России рассматривается возможность снижения минимальной планки дохода для получения льготной ипотеки для IТ-специалистов. Как рассказали в Минцифры РФ, порог может уменьшиться на 50 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что об этом на совещании со специалистами IT-сферы рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

«Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тыс. рублей — для регионов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки IT-сферы. Так, специалистам в возрасте до 27 лет уже предоставили отсрочку от прохождения военной службы.