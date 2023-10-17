Миляуша Таминдарова рассказала, как камерный хор пел «Туган як» вместе с военнослужащими

Камерный оркестр вместе с первыми отрядами военнослужащих, отправившихся в зону СВО из Татарстана, пели песню «Туган як». Об этом во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщила руководитель камерного оркестра РТ, заслуженный деятель искусств РТ Миляуша Таминдарова.

«Они уходили с огромной надеждой, дерзостью отчаянных смельчаков, с песней на устах. Я видела эти глаза. Уверена, они испытывали и сомнения, и страх. Но вы бы видели этот "Туган як", "Туган як", они вместе соскочили в отчаянном порыве. Каждому из этих парней после песни я выкрикнула, что жду каждого из них назад», - поделилась артистка.

Она добавила, что патриотические песни помогают строить будущее, жить и дают силу. В заключении она спела песню «Я свободен», чтобы поднять боевой дух российских солдат.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.