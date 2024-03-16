Миляуша Таминдарова: Никто никогда не попирал мой выбор

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Руководитель и дирижер Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова проголосовала на выборах Президента России на избирательном участке в Казани, организованном в казанском лицее «Унбер».

В ходе беседы с журналистами народная артистка Татарстана заявила, что никогда не ощущала какого-либо давления в связи с выборами. «Мы всегда могли проголосовать, и я всегда голосовала так, как считала нужным. На меня ни разу никто не давил», — подчеркнула она.

По словам музыкантки, выбор в пользу того или иного кандидата она делает, основываясь на окружающей ее действительности, причем зачастую это «картина на расстоянии вытянутой руки».

Фото предоставлено организаторами мероприятия

«Я очень хочу добра людям всего мира, но привыкла обсуждать свою жизнь, что я вижу за окном, в своей семье, в своем доме, в своем дворе, и от этого строится мой выбор, не потому, что совершается на другом конце континента. Я [чувствую], что со мной сегодня происходит и в зависимости от этого делаю выбор. Никто никогда не попирал этот выбор», — заметила Миляуша Таминдарова.

«Когда люди начинают роптать об отсутствии свободы, мне всегда смешно. Ну, хочешь быть свободным, ну, будь им! Кто тебе мешает то? Всё очень просто! Я всегда говорю, действую так, как мне подсказывает мое чувство свободы внутреннее. Мне для этого не нужен надзор! Для меня это (выборы — прим. Т-и) — радостное событие, которое лишний раз мне показывает, что я свободный человек в свободной стране. Я с полной ответственностью это говорю!» — подытожила заслуженный деятель искусств РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заслуженная артистка Татарстана, певица Анастасия Макарова спела с народной артисткой Татарстана Миляушой Таминдаровой перед избирателями на участке в казанском лицее «Унбер». Им аккомпанировал на гитаре солист Государственного камерного хора РТ Алексей Шадварин.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне, 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).