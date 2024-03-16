Певица Анастасия Макарова и Миляуша Таминдарова спели для избирателей на участке в Казани

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Заслуженная артистка Татарстана, певица Анастасия Макарова спела с народной артисткой Татарстана Миляушой Таминдаровой перед избирателями на участке в казанском лицее «Унбер». Им аккомпанировал на гитаре солист Государственного камерного хора РТ Алексей Шадварин.

Музыканты решили таким образом отметить важное для всей страны событие — выборы Президента РФ. Пришедшие голосовать избиратели с восторгом поддержали их выступление.

Анастасия Макарова рассказала, что обязательно пойдет на голосование вместе с семьей. Также она пригласила казанцев на фестиваль «Всей семьей на выборы», который пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» и соберет татарстанских и российских звезд эстрады на одной сцене 17 марта.

«Все приходите! Будем петь песни, слушать друг друга, радоваться. После этого мероприятия я как раз еду к своим родителям для того, чтобы всей нашей большой семьей пойти и сделать свой выбор», — отметила певица.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.