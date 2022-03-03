Милонов резко отреагировал на отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) отстранить российских спортсменов от предстоящей Паралимпиады в Пекине.

По словам депутата, отстранение паралимпийцев от Игр – это издевательство.

«Это издевательство над паралимпийцами в чистом виде... Мне, если честно, так неловко... Казалось, что Международный паралимпийский комитет базируется на более человечных понятиях… Запретить инвалидам участвовать в специальной Олимпиаде для инвалидов!

Когда были другие грязные и печальные события, то МОК ничего не предпринимал. Просто подонки, мне так неловко перед парнями и девчонками... У них такое дикое желание выступать на Играх, и тут их взяли и наказали. Что ж, есть за что мстить», – цитирует Милонова Metaratings.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет официально отстранил российских спортсменов от Игр в Пекине.