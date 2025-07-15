Милонов усомнился в целесообразности идеи сокращения школьного обучения до 10 лет

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов усомнился в целесообразности возврата к системе десятилетнего школьного обучения. В беседе с «RT» он прокомментировал соответствующее предложение, озвученное ранее представителем Общественной палаты.

«Снижать возраст вступления во взрослую жизнь за счет сокращения времени обучения — не самая проработанная идея», — заявил Милонов.

По его мнению, подобная инициатива выглядит достаточно рискованной и не заслуживает серьезного рассмотрения.

«Не думаю, что следует относиться к нему очень серьезно», — добавил депутат.

Ранее с предложением вернуться к модели восьмилетнего и десятилетнего школьного образования выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что сокращение сроков обучения в школе и вузе могло бы способствовать снижению среднего возраста рождения первого ребенка.