В Общественной палате предложили сократить срок обучения в школе

В России предложили вернуться к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а еще сократить срок учебы в институте. Такие меры помогут снизить средний возраст рождения первого ребенка, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, чьи слова приводит ТАСС.

До этого сообщалось, что средний возраст невест и женихов за последние пять лет в России увеличился с 30,7 до 33,2 года.

По мнению Рыбальченко причина повышения возраста вступления в брак и рождения детей связана с увеличением периода социального взросления. Он отметил, что сегодня люди учатся 11 лет в школе, четыре года на квалификацию «бакалавр», два года – на «магистра» и еще три года молодой специалист тратит на так называемую адаптацию.

«В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях», - подчеркнул Рыбальченко.

Он предложил сократить процесс обучения до 15 лет: 10 лет в школе и 5 – специалитет, чтобы человек «вошел во взрослую жизнь на два года раньше».

Также Рыбальченко предложил дать возможность студентам, которые стали молодыми родителями, бесплатно переходить на заочную или вечернюю форму обучения при рождении ребенка.

«Можно дать возможность тем, кто родил ребенка, будучи студентом, поступить бесплатно на магистерские программы», - добавил он.