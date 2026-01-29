Миллион каждому: Минкульт РТ набирает полсотни человек для работы на селе

В 2026 году Министерство культуры планирует отобрать и нанять полсотни человек из кандидатов в программу «Земский работник культуры». Молодым кадрам предстоит работать в населенных пунктах региона с численностью жителей до 50 тысяч человек, и каждый такой специалист получит 1 миллион рублей подъемных средств. Об этом рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Кадры – это самый важный вопрос. Программа «Земский работник культуры» действует с 2025 года, и в прошлом году мы трудоустроили по ней 20 работников культуры. Руководителям отделов культуры уже сегодня нужно начать работу по выявлению и подбору специалистов, которые готовы вернуться на малую родину или переехать в сельские территории. Приглашайте студентов на практику, показывайте условия работы, жизни, перспективы развития», – сказала Аюпова.

Первая труба оркестра ВМФ России, выпускник Московского института культуры и искусств Александр Козлов стал, по словам Ирады Аюповой, «удачным приобретением» программы «Земский работник культуры» в минувшем году. С супругой и тремя домашними питомцами он переехал в село Микулино Азнакаевского района Татарстана, где с сентября работает директором местного дома культуры.

«Я подавал заявки и в другие регионы. Но именно Министерство культуры Татарстана оказалось наиболее внимательным и участливым – помогли и с подбором работы, и с переездом. В селе Микулино мне предоставили жилье и небольшой приусадебный участок при нем, который мы впоследствии выкупили на выделенные деньги. Моей супруге предложили должность художественного руководителя в этом же сельском Доме культуры, для этого она заочно обучилась в Перми», – рассказал о своем решении стать земским работником культуры москвич.

С новым руководителем в Микулинском сельском доме культуры открылись новые внеурочные активности – клуб досуга «Культурная продленка», кружок подготовки культ-массовых мероприятий «Микулинский актив», оздоровительная спортивная секция для всех уровней подготовки «Йога для всех», клуб экспериментального садоводства, лекционный клуб ответственного содержания домашних животных «Дружок», патриотический клуб для молодежи и спортивная секция восточных единоборств.

«В перспективе – развитие творческого пространства «Махалля», кружевная студия плетения на коклюшках. А также новые тематические мероприятия, мастер-классы, привлечение новых специалистов и волонтеров. Моя главная цель – сделать наш ДК живым, динамичным и востребованным, чтобы он стал местом, где каждый житель села сможет найти занятие по душе, раскрыть талант, получить новые знания и впечатления», – поделился планами Козлов.

«Нам нужны такие инициативные люди», – подчеркнула после его выступления Ирада Аюпова.

Она также отметила, что потенциальные участники программы – также и выпускники учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры. И посоветовала усилить работу с ними, а также вести регулярный диалог с муниципальными образованиями для координации подготовки и трудоустройства молодых специалистов.