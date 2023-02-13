Миллиардер из топа Forbes против «Татар-информа»: что на кону?

В Москве 14 февраля стартует судебный процесс по иску владельца НЛМК Владимира Лисина к «Татар-информу» на 1 млн рублей. Что стало причиной судебного разбирательства?

Владимир Лисин в течение 18 лет возглавлял Стрелковый союз России в качестве президента Фото: prav.tatarstan.ru

«Просто относится наплевательски к развитию спорта в стране»

Российский миллиардер и бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин в сентябре стал героем материала «Татар-информа» о нашумевшей истории с отстранением татарстанских спортсменов от финала Кубка России по стендовой стрельбе. Напомним, из-за конфликта федерации с Министерством спорта РФ татарстанские спортсмены рискуют остаться без соревнований на долгие годы.

Лисин в течение 18 лет возглавлял Стрелковый союз России (ССР) в качестве президента, в 2020 году ушел с официального поста, но продолжает оказывать ключевое влияние на его деятельность. Отметим, что Лисин является крупнейшим спонсором стрелкового спорта в РФ. До ноября прошлого года он возглавлял еще и Международную федерацию стрелкового спорта ISSF, но проиграл на выборах итальянцу Лучано Росси.

Весной Минспорт РФ лишил аккредитации Стрелковый союз России. В свою очередь ССР поставил региональные федерации (и татарстанскую в том числе) перед выбором: поддержать министерскую позицию или остаться верными союзу.

В итоге в альтернативных официальным соревнованиях участвовали лишь те спортсмены, которые входили в федерации, поддержавшие позицию союза. Почти во всех стартах первенствовали липецкие стрелки, которые таким образом вытеснили сборников из других регионов. По нашим данным, ССР сформировал состав сборной на следующий сезон, даже не дождавшись итогов финала Кубка России. Ни одного татарстанского стрелка в этом списке не оказалось.

Стрелковый союз поставил региональные федерации (и татарстанскую в том числе) перед выбором: поддержать министерскую позицию или остаться верными союзу Фото: minsport.tatarstan.ru

В сентябре 2022 года Минспорт РФ вернул союзу аккредитацию. Но целому ряду спортсменов потерянные соревнования уже не вернуть. Более того, сильнейших стрелков страны не допустили до решающих стартов.

«Такое решение ССР полностью противоречит каким-либо спортивным нормам и в целом тому, для чего нужны эти старты. Ведь каждый старт – это популяризация вида спорта в России. А тут получается, руководство ставит собственные приоритеты и личные конфронтации на много раз выше, чем сам спорт. Это прямой знак, что руководство из-за профессиональной некомпетентности просто относится наплевательски к развитию спорта в стране», – говорил нашему корреспонденту лидер сборной Татарстана Геннадий Мамкин.

Жаловались в том материале и родители стрелков. Они обращались к Президенту России и Раису Татарстана, а также в профильное министерство. В своих письмах они указывали, что спортсмены оказались заложниками разборок Минспорта и Союза стрелков.

Целому ряду спортсменов потерянные соревнования уже не вернуть. Более того, сильнейших стрелков страны не допустили до решающих стартов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вне санкционных списков

Публикация «Татар-информа» о роли Лисина в этих событиях получилась действительно острой. Но самое интересное, что у бизнесмена не возникло ни одного возражения относительно сути материала. Во всяком случае, ни слова об этом нет в исковом заявлении Лисина. Что, на наш взгляд, подтверждает правильность сделанных нами выводов относительно конфликта Минспорта и ССР.

Но в чем же тогда предмет спора, который инициирует Владимир Лисин? Он пытается посредством судебного разбирательства принудить редакцию опровергнуть небольшой фрагмент материала том, что он осуждает специальную военную операцию РФ на Украине. Речь шла о том, что бизнесмен посчитал, что эти слова порочат его репутацию, и требует от редакции 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, а также опровержения этой части текста.

Почему эта второстепенная деталь так важна для истца? Попробуем разобраться. 66-летний Владимир Лисин – богатейший из российских бизнесменов по итогам 2022 года по версии российского Forbes. Его состояние, по данным этого издания, оценивается в 18,4 млрд рублей. Главный его бизнес – Новолипецкий металлургический комбинат, одно из самых успешных предприятий отрасли в РФ.

В отличие от целого ряда крупных российских бизнесменов Владимира Лисина нет в санкционных списках как в ЕС, так и в США.

Владимир Лисин – богатейший из российских бизнесменов по итогам 2022 года по версии российского Forbes Фото: kremlin.ru

Вероятно, одна из причин в том, что бизнесмен старался дистанцироваться от темы СВО.

Так, судя по сообщению ТАСС, Лисина не было на встрече Путина с 37 представителями бизнеса в Кремле вечером 24 февраля – в день начала СВО. Также он не участвовал в онлайн-совещании по отечественной металлургии под председательством Президента России 20 апреля. Что само по себе нонсенс, учитывая масштаб бизнеса НЛМК.

Поисковики в интернете не фиксируют материалов о публичной поддержке предпринимателем проведения Россией СВО на Украине. Однако есть публикации, которые вызывают вопросы в плане четкости позиции Лисина по этой тематике.

В начале апреля Лисин критически высказался об антикризисных решениях властей России. В его цитате были и слова, непосредственно касающиеся спецоперации. «Санкции могут казаться сколько угодно несправедливыми, с элементами коллективной ответственности, если хотите, но гибель людей и разрушение городов будут пытаться остановить любыми доступными средствами», – заявил в частности Лисин.

Еще одна важная деталь: управляемая Лисиным НЛМК сделала публичное заявление о том, что не поставляет продукцию для российского военно-промышленного комплекса, а следовательно, для нужд спецоперации. Пресс-релиз специально был опубликован на английском языке, то есть для зарубежной аудитории.

Заседание Щербинского районного суда Москвы по иску Владимира Лисина состоится завтра, 14 февраля.

Фото на анонсе: kremlin.ru